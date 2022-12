Plan rosu la Iasi: Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat, la Pascani. 25 de victime - FOTO

Un autocar cu 33 de persoane la bord s-a rasturnat, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Pascani, judetul Iasi, 25 de persoane fiind transportate la spital. Cincisprezece dintre pasageri sunt adolescenti.Potrivit ISU Iasi, accidentul a avut loc in municipiul Pascani, unde un autocar cu 33 de persoane, membri ai unui ansamblu folcloric, s-a rasturnat, apelul la 112 indicand ca 10 persoane au nevoie de ingrijiri medicale.Acolo au intervenit trei echipaje de prim-ajutor, unul de ... citeste toata stirea