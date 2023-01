Planetariu gonflabil la Palas Mall. Marginile Universului

Pana pe 18 ianuarie 2023 iesenii pot vizita Planetariul gonflabil de la Palas Mall. Pasionatii de Cosmos sunt invitati le o serie de proiectii cu tematica astronomica in "Planetariul de pe Terra in Univers" din zona Atrium, in intervalul orar 10.00-22.00.Pretul unui bilet este de 30 de lei pentru o proiectie, iar numarul maximum de persoane care poate participa la un spectacol este de 30. Marginile Universului Observabil, Miliarde de ... citeste toata stirea