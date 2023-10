Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anuntat joi ca i-a facut plangere la Curtea de Conturi primarului Mihai Chirica, pe care il acuza ca a folosit resursele Primariei Iasi in "folos personal"."Am instiintat Curtea de Conturi ca primarul se foloseste de functia sa si de resursele Primariei Iasi in folos personal. Chirica s-a gandit c-ar fi bine sa intimideze jurnalistii dandu-i in judecata in calitate oficiala. A facut actiune inregistrata la Centrul de Informatii pentru Cetateni al ... citeste toata stirea