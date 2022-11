Plangeri la Protectia Consumatorului la adresa firmelor de curierat. Unde sunt coletele?

Cu toate ca piata de curierat este dezvoltata in Romania, avand un numar mare de firme de curierat, problemele sunt des intalnite. Asadar, reclamatiile si sesizarile cetatenilor apar din ce in ce mai mult la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).In total, la ANPC Iasi, de la inceputul anului 2022 s-au facut 38 de plangeri privind firmele de curierat ce livreaza in judetul Iasi. In urma actiunilor de control ale ANPC Iasi, principalele abateri pe care oamenii le-au ... citeste toata stirea