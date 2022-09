Plateste energia electrica pentru o Tesla cat la o masina electrica

Pretul plinului de curent la Supercharger-ele Tesla a bubuit in intreaga Europa. Din 19 septembrie, Tesla a scumpit curentul la peste 0,6 Euro/kWh. In Franta, a ajuns chiar 0,67 Euro/kWh. Deocamdata, in Romania incarcarea la cele 5 Superchargere a ramas gratuita.Saptamana a inceput cu o veste prosta pentru proprietarii de masini electrice Tesla din Europa. Luni, 19 septembrie, prorietarii de Tesla din Europa s-au trezit cu un e-mail prin care au fost anuntati ca tarifele din reteaua ... citeste toata stirea