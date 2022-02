Platita fara sa faca sex. O prostituata a plecat cu 15.000 de euro de la client

Un iesean si-a convins iubita sa se prostitueze in folosul lui, in apartamente inchiriate in regim hotelier sau la domiciliul clientilor. Si-a dus iubita prin Iasi, Pitesti, chiar si in comuna Rebricea din judetul Vaslui, in cautare de clienti. Argumentul cu care a convins-o a fost simplu: "Facem ce facem in fiecare zi pentru doi lei, trei, macar asa de... baga-mi-as p..." Afacerea a durat doar cateva saptamani, pentru ca barbatul s-a lacomit, indemnand-o pe femeie sa jefuiasca un client si asa ... citeste toata stirea