Pana sambata la ora 12.00, in jumatatea de vest a Olteniei, sudul Banatului, zona Carpatilor Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali vor fi averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat vijelii si grindina, au anuntat meteorologiiIn intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 30...40 l/mp si izolat de peste 50 l/mp. Tot in acest interval, este in vigoare si un cod galben de ... citeste toata stirea