Pledoarie pentru deschiderea finantarilor din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny" (P)

"Interventia mea de astazi este o pledoarie pentru deschiderea cat mai rapida a finantarilor prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny".Dintre cele 3.228 de unitati administrativ-teritoriale ale Romaniei, incluzand judetele si sectoarele Bucurestiului, doar cateva nu au depus inca cereri de finantare.Investitiile in modernizarea drumurilor, in infrastructura de apa-canal, statii de epurare, dar si cele in retelele de distributie a gazelor naturale sunt foarte solicitate. Se pot ... citeste toata stirea