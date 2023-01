Plimbare cu tramvaiele Tatra in istoria Iasului: linii printre case, jucat fotbal in mijlocul strazii

Daca dorti sa aflati sau sa va aduceti aminte cum se circula in Iasi inainte de anii 1980, va invitam sa cititi postarea istorica a lui Eugen Cristian Chiticaru. Acesta a prezentat cu lux de amanunte istoria celebrelor tramvaie Vatra care transformasera Iasul intr-un oras electrificat 85% (autobyzele se foloseau doar trasee externe). Cu ochii mintii, veti fi de fata la aducerea tramvaielor in oras, pe unde circulau si cum era traficul auto pana in anii 80."In primavara, vara si iarna lui 1976 ... citeste toata stirea