Intrarea in oras dinspre Vaslui se face pe pasajul superior Socola - Bucium care a fost construit in 1960.Schitele initiale au aparut in Revista Arhitectura intr-un numar al publicatiei din 1960. Cele trei imagini de mai jos sunt preluate din publicatie.Pasajul superior Socola a fost construit in anul 1960 de catre Antepriza Constructii Montaj nr. 2 - Brigada Iasi, pe baza unui proiect tehnic intocmit de Institutul Judetean de proiectare Iasi. In anul 1985, pasajul a fost reabilitat, atat ... citeste toata stirea