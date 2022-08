Ploile torentiale au ucis circa 580 de persoane in Pakistan

Peste 580 de persoane au murit si alte mii si-au pierdut casele in Pakistan, in timp ce tara se confrunta cu ploi torentiale, relateaza The Guardian. Se estimeaza ca 1 milion de persoane au fost afectate de ploi abundente, inundatii si alunecari de teren din luna iulieProvinciile Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa si Sindh au fost cele mai grav afectate, ploi abundente fiind prognozate in Pakistan pana vineri. Cel putin un barbat a fost ucis, marti, in Karachi, in timp ce ploile au lovit cel mai ... citeste toata stirea