Aho, aho, copii si frati,/Stati putin si m-ascultati,/Ca imediat termin,/Cat beti un pahar de vin.Sunt Moraru, deputat,Profesor asociat,Sef de liberali la Iasi,Demn urmas de-naintasi.Multe eu nu am de spus,Fiindca nu vorbesc in plus.Nici n-aveam chef sa urez;Ma gandeam c-as fi pututSa incerc sa decontezCe-am urat anul trecut.Sanatate si shalom!PNL nu e in pom,Nici nu ... citeste toata stirea