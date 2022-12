Plus 56%? "Cadou" de Mos Craciun facut de Primarie taximetristilor: pot mari tarifele pana la 5 lei pe kilometru

Taximetristii vor putea mari tariful pana la o pret maxim de 5 lei/kilometru. O astfel de decizie va fi adoptata de catre Consiliul Local (CL) in ultima sedinta ordinara din acest an, care va avea loc joi.Actuala limita, de 3,2 lei/kilometru, a fost stabilita in 2009, iar cresterea a fost solicitata de catre firmele de taximetrie. Acestea au invocat mai multe motive pentru ajustarea tarifului: inflatia si cresterea accelerata a preturilor combustibililor, costurile privind intretinerea ... citeste toata stirea