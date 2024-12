PM10 continua sa puna in pericol sanatatea iesenilor

* luna trecuta au fost inregistrate 5 depasiri ale valorii limita zilnice pentru protectia sanatatii umane (50 μg/mc) la indicatorul particule in suspensie PM10 in statia de trafic IS-1 Podu de Piatra, 5 in statia de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir, 1 depasire in statia de fond rural IS-4 Aroneanu, 4 in statia de fond suburban IS-5 Tomesti si 4 in statia de fond rural IS-6 TomestiIn luna noiembrie 2024, monitorizarea calitatii aerului de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi, ... citește toată știrea