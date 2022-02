PNL Iasi accepta propunerea USR Iasi cu privire la votarea bugetului local, punand o conditie inacceptabila

Intrunit in sedinta extraordinara in seara zilei de 10 februarie a.c. pentru a dezbate propunerea formulata in spatiul public de consilierii locali ai USR Iasi, Biroul Politic Local al PNL Iasi considera provocarea lansata de USR Iasi ca una care trebuie acceptata, au scris pe Facebook reprezentantii filialei locale liberale."In acest sens dl. Viceprimar Daniel Juravle a primit, in unanimitate, mandat sa reprezinte organizatia, sa prezinte conditiile puse de PNL si sa semneze intelegerea. ... citeste toata stirea