PNRR: Licitatie de 37 de milioane de lei pentru dotarea scolilor cu echipamente digitale

Scolile din municipiul Iasi vor beneficia de echipamente informatice in urma unui proiect PNRR. Unitatile de invatamant, inclusiv gradinitele, vor avea calculatoare (desktop sau laptop), monitoare, multifunctionale, camere de videoconferinta, scanere portabile si alte echipamente digitale.Dotarile vor fi atat la nivel de laborator, cat si de sala de clasa. Primaria Iasi a lansat ieri licitatiile, iar furnizorii vor fi stabiliti in cateva saptamani. In total, achizitia se ridica la aproape 37 ... citește toată știrea