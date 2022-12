Poate incepe procesul "Animalului politic" de la Iasi. Instanta a respins toate exceptiile speculate de fostul sef de la "Ape"

Poate incepe procesul auto-intitulatului "Animal politic", Petru Avram. Magistratii Tribunalului Iasi au respins, in faza de masuri si exceptii in camera preliminara, toate cererile si exceptiile invocate de fostul director al Administratiei Bazinele a Apelor Prut-Barlad (ABA). Petru Avram este judecat pentru "abuz in serviciu" "influentarea declaratiilor" in forma continuata dupa ce, "in perioada mai-iunie 2020, (...) ar fi dispus in mod nelegal ca utilaje si muncitori din subordine sa ... citeste toata stirea