Podul Cerna, largit si reabilitat

Costurile modernizarilor se ridica la 34 milioane de lei, iar durata lucrarilor este de 14 luni * un alt pod care ar putea fi reabilitat este Podul Nicolae Iorga, valoarea lucrarilor ridicandu-se la 18 milioane de leiConstruit in 1970, Podul Cerna este unul dintre podurile din oras unde nu s-a mai intervenit odata cu trecerea anilor. In cele peste cinci decenii de cand a fost dat in exploatare, podul a suferit degradari importante la nivelul caii de rulare, dar si la structura de rezistenta. ... citeste toata stirea