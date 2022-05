Podul de Piatra: cladire de birouri pe un petec de pamant, langa pasajul ACB

Un investitor particular vrea sa construiasca o cladire de birouri in imediata apropiere a statiei de tramvai de la pasajul ACB, cea aflata pe str. Silvestru. APIX.ro a mai scris in trecut despre acest proiect, dar, acum, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a ajuns in faza de avizare la nivelul Primariei."Construire sediu de firme, cabinete medicale, spatii de inchiriat si imprejmuire", este obiectul planului urbanistic propus de o persoana fizica a carui nume Primaria nu l-a publicat. In context, ... citeste toata stirea