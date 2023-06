Un iesean a avut noroc dupa ce alcoolul ingurgitat l-a facut sa se rastoarne cu masina in Alexandru cel Bun. Automobilul a fost facut praf, dar soferul a scapat nevatamat. A scapat si de inchisoare, judecatorii fiind binevoitori.In dimineata zilei de 4 decembrie 2021, Ion Ion a plecat la serviciu cu autoturismul sau Volkswagen. In jurul orei 16, si-a anuntat iubita ca a terminat munca si ca se va opri in drum spre casa la o tochitura, la "Coliba Moldovenilor". Tochitura insa a fost asezonata ... citeste toata stirea