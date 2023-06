Iesenii sunt invitativineri, 30 iunie, de la ora 19.00, in Piata Unirii Iasila un flashmobdedicat comemorarii victimelor Pogromului din 1941. "Ne vom aminti impreuna deDuminica aceea, cand a avut loc Pogromul de la Iasi, desfasurat intre 27 si 30 iunie 1941, cel mai violentin istoria evreilor din Romania", a spus regizorul Andrei Ciobanu, initiatorul evenimentului. Raportul final al Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului in Romania arata ca in timpul pogromului au ... citeste toata stirea