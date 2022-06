Pogromul de la Iasi: Mesajul presedintelui Iohannis la 81 de ani de la evenimentele extreme de dureroase

Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis la 81 de ani de la Pogromul de la Iasi, ca, odata cu trecerea timpului, evenimentele, mai ales cele extrem de dureroase, tind sa fie uitate, recomandand sa nu lasam ca acest lucru sa se intample si in privinta acestei perioade de istorie marcate de un genocid. "Doar prin asumarea onesta a trecutului si prin educarea tinerelor generatii in spiritul adevarului si dreptatii putem dezvolta o societate puternica, gata sa actioneze si sa se ... citeste toata stirea