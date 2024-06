Pogromul de la Iasi. O tragedie a umanitatii

* Pogromul de la Iasi, unul dintre cele mai intunecate capitole ale istoriei Romaniei, a avut loc intre 27 si 30 iunie 1941 * aceasta tragedie, in care mii de evrei au fost masacrati, a avut cauze adanc inradacinate in antisemitismul care caracteriza acea epoca, exacerbandu-se in contextul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si al aliantei Romaniei cu Germania nazistaIn perioada interbelica, Romania a cunoscut o crestere a sentimentelor antisemite, alimentate de miscari nationaliste si fasciste ... citește toată știrea