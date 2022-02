Accidentul de ieri dimineata de la Baltati a bagat in pamant, la propriu, sapte oameni iar alti trei au fost raniti.O parte dintre cei sase pasageri din autoutilitara au fost identificati greu, din cauza ranilor. Astfel, cinci dintre acestia locuiau in Boureni, comuna Bals, iar unul in Targu Frumos. De asemenea, trei dintre ei aveau domiciliul in acte in Targu Frumos dar si unul in Strunga dar ... citeste toata stirea