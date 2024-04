Politia avertieaza: metoda "accidentul" revine!

Politia Municipiului Iasi a fost sesizata de catre o femeie, in varsta de 83 de ani, cu privire la faptul ca aceasta ar fi fost victima unei inselaciuni.atrana a povestit oamenilor legii ca ar fi inmanat 5.500 de euro si 2.000 de lei unei persoane necunoscute, dupa ce, in prealabil, ar fi fost contactata de o persoana care se recomanda a fi cadru medical, si care, sub pretextul ca nepotul persoanei apelate ar fi fost victima unui accident rutier, acesta ar avea nevoie de bani pentru ... citește toată știrea