Politia locala isi face site nou cu o firma din Suceava. Nu a pus anunt pe SEAP

Politia Locala Iasi va avea un nou site. In acest sens, institutia de sub autoritatea Consiliului Local (CL) a lansat o procedura fara a publica un anunt in sistemul electronic de achizitii publice. Cu toate acestea, scrisoarea de intentie publicata pe actualul site al Politiei Locale a atras opt oferte.Firmele au putut sa trimita oferte pe adresa de mail a institutiei. Valoarea estimata a contractului ajungea la aproape 30.000 lei. Ofertantii au licitat intre 12.940 si 40.900 lei, iar ... citeste toata stirea