Politia poate folosi imaginile de pe camerele de supraveghere a traficului pentru a amenda soferii care intra pe banda unica, la Iasi

Benzile unice pentru transportul in comun genereaza in continuare discutii la Iasi, la mai mult de jumatate de an de la punerea acestora in functiune. Soferii care nu respecta delimitarile pentru benzile unice de transport din municipiul Iasi vor fi sanctionati pe baza probelor video, dupa ce mai multe plangeri facute de catre soferii de autobuze, vatmani sau taximetristi i-au facut pe politisti sa ia noi masuri.Banda unica pentru transportul in comun, pe care pot circula autobuzele, ... citeste toata stirea