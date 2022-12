Politia Rutiera Iasi, actiuni de prevenire a neatentiei la volan

Astazi, 28 decembrie a.c., politistii Serviciului Rutier Iasi au oferit recomandari si cate un cadou fiecarui conducator auto oprit in trafic, cu scopul de a preveni neatentia la volan si posibilele consecinte negative ale acestui factor de risc.Actiunea s-a desfasurat in apropierea municipiului Iasi, pe raza satului Vanatori, in baza proiectului Educatie Rutiera -Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participantilor la trafic pentru cresterea gradului de siguranta rutiera.Astfel, ... citeste toata stirea