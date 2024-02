Politia Rutiera va avea 4 detectoare de droguri care vor fi cumparate cu bani de la Consiliul Judetean

In plin scandal al drugtesterelor politiei rutiere care dau erori, la Iasi vor ajunge patru aparate performante. Acestea urmeaza sa fie achizitionate de catre Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Iasi (ATOP) cu fonduri proprii. ATOP este un organism independent, cu rol consultativ, care functioneaza pe langa fiecare consiliu judetean, in scopul asigurarii unui climat de siguranta si securitate publica. In ATOP sunt reprezentanti ai Politiei, Pompieri, armata, Politia Locala si societatii ... citește toată știrea