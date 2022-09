Politica de... solidaritate (P)

De mai bine de un an piata energiei electrice a fost si este complet bulversata. Tarifele si preturile au luat-o razna si la gaze si la combustibili, ceea ce a alarmat cancelariile europene. DepinzEnd in cea mai mare parte doar de o singura sursa - gazul rusesc, majoritatea tarilor europene, mari consumatoare de energie electrica si termica s-a trezit cu robinetul inchis.Grav este ca in pericol nu sunt numai consumatorii industriali, ci si cei casnici ajunsi in imposibilitatea de a-si achita ... citeste toata stirea