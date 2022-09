Politici de sanatate publica dezvoltate la Iasi, intr-un proiect cu finantare europeana

Iasul va fi un centru de dezvoltare pentru o serie de politici sociale si de sanatate, in cadrul unui proiect dezvoltat de catre Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) din Romania, in parteneriat cu Asociatia Copilul Meu, Inima Mea, Consiliul Judetean Iasi si Primaria Iasi.Proiectul in valoare de aproape 425.000 de lei vizeaza ca obiective crearea a doua parteneriate de dezvoltare locala pe raza judetului, care sa fie functionale sase luni dupa finalizarea ... citeste toata stirea