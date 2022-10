Politicienii au devenit din nou mai puternici decat procurorii (P)

"Baieti, este din nou liber la furat", acesta este mesajul simplu al modificarilor complicate facute de coalitia PSD-PNL-UDMR la legile care guverneaza sistemul de justitie.Sau, cum a declarat nu cu multa vreme in urma Liviu Dragnea, al carui vis de aur a fost desavarsit pe 17 octombrie 2022 de senatorii puterii chiar in ziua in care a fost trimis in judecata intr-un nou dosar penal: "Ne cerem iertare miilor de romani care stau in puscarie".Am votat in Senat impotriva pachetului Legilor ... citeste toata stirea