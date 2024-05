Politist de frontiera, spulberat de o soferita incepatoare

Grav accident rutier, in weekend, in Belcesti. Un barbat de 46 de ani, politist de frontiera in pragul pensionarii, a fost strivit intre doua autoturisme dupa ce o soferita a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu si a pierdut controlul volanului.Barbatul este in stare critica si medicii se lupta sa ii salveze viata.Accidentul s-a produs sambata dimineata, chiar la intrarea in Belcesti.Barbatul, politist de frontiera aflat in timpul liber, descarca niste rasaduri dintr-o autoutilitara ... citește toată știrea