Politist gasit mort in Parcul Copou din Iasi. S-a sinucis cu arma sefului sau

Un politist a fost descoperit mort, azi dimineata, in parcul Copou din centrul Iasiului, impuscat in cap. Primele indicii arata ca s-ar fisinucis din dragoste.Andrei Axinte (25 de ani) era intrase in Politie recent, mai exact in ianuarie 2022. Fusese angajat din sursa externa, la sectia rurala de politie Leorda din judetul Botosani, avand functia de ajutor sef de post. Testarea psihologica o trecuse si trebuia sa inceapa instructajul.Numai ca, azi dimineata, tanarul a fost gasit mort in ... citeste toata stirea