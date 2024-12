Politist impuscat in cap, gasit in sectia Dumesti

Un politist a fost gasit decedat, impuscat in cap, duminica dimineata, in sectia de politie din comuna Dumnesti, fiind demarata o ancheta.'In jurul orei 07,00, politistii din Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Dumesti, a fost gasita o persoana decedata, care prezenta o plaga impuscata la nivelul capului. In urma deplasarii la fata locului, s-a constatat ca cele sesizate ... citește toată știrea