Un politist local a fost batut de un carutas dupa un conflict in trafic. Politistul a considerat ca nu i se acordase prioritate si a vrut sa ceara socoteala. Lucrurile nu s-au petrecut insa asa cum se astepta.Incidentul a avut loc la Trifesti, in dupa-amiaza zilei de 21 octombrie 2020. Sergiu A. se afla la volanul automobilului sau, pe DN 24C. La intrarea in satul Hermeziu, de pe o strada laturalnica, a iesit o caruta, pe care politistul abia a reusit sa o ocoleasca. Soferul a oprit dupa 50 ... citeste toata stirea