Politist prins la volan cu o alcoolemie de 1,7 la mie: a declarat ca a baut tinctura de propolis

Constiinta datoriei l-a facut pe un politist din Harlau sa se urce baut la volan. Cel putin, asa a explicat acesta in fata magistratilor care l-au judecat pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului. Pe judecatori i-a convins, acestia amanand aplicarea unei pedepse. Nu insa si pe procurori.Conform rechizitoriului intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau, I.B. a consumat bauturi alcoolice acasa, pe 6 decembrie anul trecut. Barbatul, agent sef in cadrul ... citeste toata stirea