Un politist a fost retinut pentru ca a luat mita in trafic. Pentru prinderea politistului a fost organizat un flagrant, dupa ce un sofer l-a raportat autoritatilor.Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi au solicitat arestarea preventiva a unui barbat de 37 de ani, care este cercetat pentru luare de mita."In fapt, s-a retinut ca inculpatul, agent in cadrul unei Sectii de politie din Municipiul Iasi, a pretins o suma de bani in data de 02.05.2023, in jurul orei 12:48, unui ... citeste toata stirea