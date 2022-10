Politista care si-a acuzat seful de hartuire sexuala, merge mai departe. Da in judecata Politia Romana

Insa, Antonela Luca nu s-a oprit, in ciuda cercetarii disciplinare, si isi doreste sa se faca dreptate. Astfel ca, saptamana aceasta, potrivit informatiilor de pe portalul instantelor de jucata, politista l-a dat in judecata pe Vasile Cojocaru. Mai mult decat atat, Antonela a actionat in instanta si IPJ Iasi, precum si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Politista solicita daune morale.Dosarul a fost inregistrat la 5 octombrie 2022, la Tribunalul Iasi, Sectia II civila de ... citeste toata stirea