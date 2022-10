Politista din Iasi care-si acuza seful de hartuire castiga o prima batalie cu superiorii care nu au crezut-o. Mesaje nepotrivite pe WhatsApp

In razboiul epoletilor din politia ieseana, o tanara agenta care acuza ca a fost hartuita si discriminata de colegul ei, seful de post al Politiei Tibana, a castigat o prima batalie in instanta, in fata Inspectoratului Judetean de Politie Iasi. Magistratii au decis anularea fisei ei de evaluare de anul trecut, perioada in care a izbucnit scandalul. Superiorii ierarhici nu i-au facut dreptate dupa ce si-a raportat seful la conducerea IPJ Iasi, a sustinut Antonela Luca, iar agenta s-a ales si cu ... citeste toata stirea