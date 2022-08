Politisti atacati cu furca pentru ca au intrerupt auditia nocturna de manele a unui barbat din Iasi

Un barbat in varsta de 42 de ani din Iasi a fost arestat dupa ce a sarit cu furca la politistii chemati sa intervina deoarece asculta manele la maximum la miezul noptii.Patrula a fost nevoita sa traga cu pistolul in aer, ca avertisment, apoi l-a imobilizat pe sateanul agresiv, potrivit Stirile ProTV.Incidentul s-a petrecut in comuna Comarna. Aproape de miezul noptii, barbatul era sub influenta alcoolului si daduse drumul la muzica, in curte. Un vecin a sunat la politie, iar cand doi ... citeste toata stirea