Politisti si soferi, laolalta, judecati pentru mita

Trei politisti ieseni au fost trimisi in judecata dupa ce Directia Generala Anticoruptie i-a prins luand mita de la soferi. Ei sunt acuzati de luare de mita in forma continuata. In acelasi dosar au fost cercetati si sase soferi. Si ei au fost trimisi in judecata, insa sub acuzatia de dare de mita.Este vorba de un agent de politie in cadrul Postului de Politie Lespezi, care are atributii pe linia controlului rutier. El a pretins si primit bani de la soferii opriti in trafic pentru a nu-i ... citește toată știrea