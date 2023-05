Studenta din Iasi de la Facultatea de Litere care a disparut de o saptamana a bagat in corzi autoritatile si parintii, iar situatia se complica. Potrivit unor informatii judiciare, anchetatorii nu mai au informatii despre ea tocmai din ziua de joi, cand ar fi avut loc ultima localizare a telefonului fetei.De atunci, fata parca a intrat in pamant. Totusi, politistii suspecteaza ca tanara de 20 de ani a fugit cu un baiat si se afla in Bucuresti. De altfel, fata nu mai fusese la facultate de ... citeste toata stirea