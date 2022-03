Politistii efectueaza cercetari in cazul unei tinere batute in timp ce astepta la benzinarie

Politistii ieseni au demarat cercetarile in cazul tinerei in varsta de 22 de ani care in cursul serii trecute, pe fondul cresterii bruste a tarifelor la pompele de benzina, a fost lovita in timp ce statea la coada la o statie de carburanti.In urma altercatiei, tanara a ajuns la unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi si ulterior, a fost redirectionata catre Spitalul de Neurochirurgie.Purtatorul de cuvant de la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi, Anca ... citeste toata stirea