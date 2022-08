Politistii ieseni au dat ieri cate o amenda la fiecare 5 minute

In data de 9 august a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 35 de infractiuni.Asta inseamna ca in 24 de ore, respectiv 1440 de minute, s-a dat cate o sanctiune la aproape fiecare 5 minute.Ieri, politistii au actionat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii ... citeste toata stirea