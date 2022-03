Politistii ieseni au gasit 1,6 milioane de dolari, 50.000 de euro, ceasuri si bijuterii in masina unor ucraineni

Politia de Frontiera Iasi anunta ca, in masina unui cuplu de ucraineni, la Vama Albita, au fost gasiti 1,6 milioane de dolari, 50.000 de euro, ceasuri si bijuterii."In data de 12.03.2022, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-au prezentat pentru a intra in Romania doi cetateni ucraineni (sot si sotie) cu un autoturism inmatriculat in Ucraina. In baza analizei de risc, politistii de frontiera si lucratorii vamali au efectuat un ... citeste toata stirea