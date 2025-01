Politistii ieseni, revoltati impotriva "ordonantei trenulet"

* "Suntem foarte determinati sa continuam aceste proteste. Desi ordonanta trenulet a ajuns la Senat ca proiect, stim ca in ultimii cinci ani toate ordonantele s-au blocat in Camera Deputatilor. Nu vom permite ca drepturile noastre sa fie ignorate", a transmis Vasile Zelca, presedintele presedintele SNPPCSute de politisti si angajati din structura de ordine publica din mai multe judete au protestat in fata Prefecturii din Iasi, nemultumiti de efectele Ordonantei trenulet". Protestatarii acuza ... citește toată știrea