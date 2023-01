Politistii ieseni vin cu caravana prin sate sa faca buletine de identitate. Cand si unde ajung acestia

Serviciul de Evidenta a Persoanelor Iasi va desfasura din 31.01.2023 campania PRIORITATE LA IDENTITATE!, editia a XI-a.Lucratori din cadrul Serviciului nostru se vor deplasa cu statia mobila in comunele arondate in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila a locuitorilor din aceste comunitati.Campania se adreseza persoanelor care:- au actul de identitate expirat sau urmeaza sa expire in urmatoarele 6 luni;- au implinit 14 ani si nu au act de ... citeste toata stirea