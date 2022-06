Politistii l-au dus sa-i recolteze sange, apoi a fost amendat ca iesise din carantina

Plecat la o scurta plimbare in preajma casei, un iesean a ajuns la 25 km distanta si s-a intors cu un procesul-verbal in buzunar, in valoare de 5.000 de lei. Amenda a fost contestata de impricinat, mai ales pentru ca nu-si putea permite sa o plateasca. Judecatorii din Pascani au preferat sa o inlocuiasca cu un simplu avertisment, dar decizia nu este inca definitiva.Pe 5 martie, automobilul condus de Sergiu Raducanu a fost oprit de politistii rutieri. Barbatul nu avea permis, iar politistii ... citeste toata stirea