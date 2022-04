Politistii le explica elevilor de ce nu trebuie sa porti arme albe

Politistii si Inspectoratul Scolar Iasi incep o campanie in scoli pentru a convinge elevii sa renunte la cutite sau spray-uri lacrimogene in unitatile de invatamant.Politistii vor explica elevilor ca portul acestor arme albe in scoli reprezinta dosare penale. "Politistii Biroului de Siguranta Scolara Iasi impreuna cu reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi lanseaza incepand cu data de 11 aprilie, Campania de prevenire a portului si folosirii de obiecte periculoase, in unitatile de ... citeste toata stirea